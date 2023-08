Information collective TP Conseiller de Vente INFREP Bordeaux, 7 septembre 2023, Bordeaux.

Information collective TP Conseiller de Vente Jeudi 7 septembre, 10h00 INFREP S’inscrire auprès de son conseiller emploi ou contacter l’INFREP directement.

Venez vous informer sur la formation au Titre Professionnel de Conseiller de Vente, financée et rémunérée par la Région Nouvelle-Aquitaine (titre de niveau 4 – Bac).

Notre prochaine session aura lieu du 25/09/2023 au 19/04/2024 à l’INFREP Bordeaux.

Auncun pré-requis n’est demandé pour l’inscription en formation.

INFREP 110 rue Achard 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

