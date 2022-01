INFOX Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Cet atelier permet aux jeunes d’être les citoyen·ne·s éclairé·e·s de demain, d’apprendre à construire un raisonnement logique et à s’affranchir du « prêt-à-penser ». Que ce soit via les réseaux sociaux ou bien simplement la navigation sur Internet, l’information est diffusée partout, souvent sans contrôle de la véracité de son contenu. Dans la peau de journalistes, les participant·e·s découvrent certaines ficelles du métier en apprenant à décrypter l’information et à faire le tri. Au programme : mise en situation et initiation à la vérification des informations, production d’une désinfox, initiation au montage photo pour sensibiliser au trucage ! De quoi devenir un·e expert·e des nouvelles !

Inscription en ligne obligatoire, 15 € par participant·e

