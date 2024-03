Infotour sur la situation à la frontière polonaise-biélorusse La Parole Errante Montreuil, mardi 26 mars 2024.

Infotour sur la situation à la frontière polonaise-biélorusse Infotour sur la situation à la frontière polonaise-biélorusse. Mardi 26 mars, 18h00 La Parole Errante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T18:00:00+01:00 – 2024-03-26T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T18:00:00+01:00 – 2024-03-26T21:00:00+01:00

Infotour sur la situation à la frontière polonaise-biélorusse.

Depuis août 2021, seuls quelques jours ont été enregistrés sans tentative de franchissement de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Malgré l’expansion constante de la barrière, la présence de plus en plus nombreuse et brutale des services, et l’intérêt décroissant du public, la route migratoire à travers la Biélorussie et la Pologne reste ouverte et permet aux personnes aux personnes en chemin d’atteindre l’Europe.

Nous vous invitons à une discussion sur ce qui s’est passé à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie au cours des deux dernières années et demie et sur ce qui se passe aujourd’hui. Sur la réponse militarisée et brutale des autorités polonaises et leur discours déshumanisant sur la migration. Le racisme et la violence des services, l’expansion constante des barrières frontalières et la détention des migrants qui s’apparente à un séjour en prison. Sur la criminalisation de la solidarité mais aussi sur le pouvoir du soutien mutuel et des initiatives locales. Enfin, combien les pratiques à la frontière polonaise-biélorusse ressemblent à celles que nous connaissons déjà à d’autres frontières de l’Europe et du monde.

Nous aimerions que cette réunion, en plus de présenter et de parler de la frontière, soit aussi une occasion de parler ensemble des migrations et des activités frontalières, ainsi qu’un lieu de réflexion commune sur les possibilités de construire une coopération et un soutien mutuel.

La discussion sera en anglais et en français, avec traduction.

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/ La Parole Errante est située au 9, rue François Debergue

93100 Montreuil