Chartres Eure-et-Loir Venez rencontrer les référents étudiants au sein du BIJ.

Ils sont disponibles pour échanger avec vous et pour vous aider dans vos démarches !

