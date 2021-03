Informer pour mieux comprendre GOLBEY, 22 mars 2021-22 mars 2021, Fontain.

Informer pour mieux comprendre

du lundi 22 mars au samedi 27 mars à GOLBEY

Dans un premier temps, il sera question de recenser à travers « 1 mot/enfant » la représentation/définition qu’ont les jeunes de ces sujets (racisme, l’antisémitisme et la haine) ? Les mots qui en découlent vont être transcris puis centralisés sur un tableau. Dans un second temps, deux projections de vidéos aideront nos jeunes à comprendre ces mots. C’est quoi le racisme ? – 1 jour, 1 question : [https://www.youtube.com/watch?v=LExBCyxzWIU](https://www.youtube.com/watch?v=LExBCyxzWIU) C’est quoi l’antisémitisme ? – 1 jour, 1 question : [https://www.youtube.com/watch?v=KBeg-vjIXDg](https://www.youtube.com/watch?v=KBeg-vjIXDg) Dans un dernier temps, nous redemanderons aux jeunes de donner à nouveau 1 mot (avec la possibilité de conserver le premier) en ayant aussi la possibilité de barrer l’ancien.

Réservé aux ayants droits du service Prériscolaire et aux licenciés de l’ES GOLBEY Football

Sensibilisation et d’animations sur les sujets du racisme et de l’antisémitisme. L’idée étant de renseigner les élèves sur la réelle définition de ces items et de recenser leur représentation.

GOLBEY 56 TER RUE DU FORT Fontain Fontain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T11:00:00 2021-03-22T13:30:00;2021-03-23T11:00:00 2021-03-23T13:30:00;2021-03-24T14:30:00 2021-03-24T16:00:00;2021-03-25T11:00:00 2021-03-25T13:30:00;2021-03-26T11:00:00 2021-03-26T13:30:00;2021-03-27T10:30:00 2021-03-27T12:00:00