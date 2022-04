Informatique: initiation à l’utilisation d’un tableur Saint-Agrève Saint-Agrève Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Agrève

2022-04-23

2022-04-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-23 11:00:00 11:00:00

Saint-Agrève Ardêche Qui n’a jamais entendu parler d’Excel ? (mais il y a également d’excellentes alternatives gratuites). Familiarisez-vous avec ce puissant outil et servez-vous-en au quotidien ! Atelier animé par Sorin Popescu, conseiller numérique. contact@rezodes3rivieres.com +33 9 84 32 15 04 https://www.rezodes3rivieres.com/ Saint-Agrève

