DECATHLON, le jeudi 7 avril à 09:00

Réunion d’information pour la formation proposée de Découverte du métier de préparateur de commande avec la possibilit de se former à la conduite d’engin de manutention (CACES) et de valider son projet devant un jury. La fomration permettra d’accéder à un emploi saisonnier à l’entrepôt Décathlon de St Luce qui pourra se transformer en contrat d’apprentissage par la suite. Pro’Pulse: Formation de 2,5 mois, co-construite avec Décathlon LOGISTIQUE pour une découverte des métiers de la logistique DECATHLON 18 rue Marcel Dassault 44980 Ste Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire Loire-Atlantique

2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T12:00:00

