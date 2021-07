Informations collectives à distance Assistant.e Médical Visioconférence, 25 août 2021, Bordeaux.

**FORMATION EN ALTERNANCE** L’assistant.e médical.e est en contact permanent avec les patients en demande de soins et les praticiens (généralistes et spécialistes). Il/elle accompagne le médecin dans la prise en charge d’actes simples tels que la réalisation de missions en lien avec la consultation, l’organisation, la coordination et la gestion administrative **CONTENU DE LA FORMATION** * La formation est composée de 4 blocs de compétences : * Suivi du parcours de santé du patient * B.2 Accueil et prise en charge administrative des patients * B.3 Hygiène et qualité * B.4 Assistance opérationnelle au praticien **DUREE ET RYTHME** * 384h de formation * 2 jours par semaine de formation 3 jours par semaine en entreprise * Formation disponible à distance pour certains modules. **ACCES A LA FORMATION** * Participation à une information collective à distance * Inscription aux tests de pré-requis et de positionnement **LES PLUS** Le centre vous propose un accompagnement à la recherche d’entreprise avec une consultante **EN SAVOIR PLUS** [Consulter le programme](https://www.infrep.org/formations/cqp-assistante-medicale/)

L’assistant médical ou l’assistante médicale épaule le médecin généraliste ou spécialiste dans son quotidien. Il .elle réalise de petits actes médicaux et des tâches administratives.

