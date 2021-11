Lescure-d'Albigeois Place de l'Horloge - 81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS Lescure-d'Albigeois, Tarn Information sur le compostage Place de l’Horloge – 81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS Lescure-d'Albigeois Catégories d’évènement: Lescure-d'Albigeois

Tarn

Information sur le compostage Place de l’Horloge – 81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS, 10 novembre 2021, Lescure-d'Albigeois. Information sur le compostage

Place de l’Horloge – 81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS, le mercredi 10 novembre à 08:30

Composteurs ♻️ La commune de Lescure d’Albigeois s’associe à la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois afin de vous informer sur le compostage. Le compostage, tout le monde en a entendu parler, mais comment ça marche ? Toutes les questions que vous vous posez sur le sujet trouveront réponses le mercredi 10 novembre au marché du village. Bernard Delbruel, adjoint en charge du développement durable, accompagné d’un représentant en charge du projet à l’agglo, vous y attendront autour d un stand d’informations. Si le compostage n’a aucun secret pour vous mais que vous souhaitez vous équiper ou renouveler votre composteur, il vous sera possible de venir remplir un bon de commande directement sur le stand. Cette commande est également possible en vous rendant en mairie pour remplir un bon de commande dès à présent. Le retrait sera ensuite possible le samedi 20 novembre au matin à Lescure d’Albigeois. Avec le compostage, la citation du Chimiste Antoine Lavoisier se vérifie : “_Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme_”. Matinée d’information sur le compostage au Marché de Lescure d’Albigeois Place de l’Horloge – 81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS Place de l’Horloge – 81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS Lescure-d’Albigeois Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T08:30:00 2021-11-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lescure-d'Albigeois, Tarn Autres Lieu Place de l'Horloge - 81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS Adresse Place de l'Horloge - 81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS Ville Lescure-d'Albigeois lieuville Place de l'Horloge - 81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS Lescure-d'Albigeois