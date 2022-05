information PROJET ERASMUS OSCAR LP ODILON REDON PAUILLAC Catégories d’évènement: Gironde

LP ODILON REDON, le mercredi 11 mai à 08:30

Les élèves de TBPGA mènent un projet de partenariat ERASMUS avec des lycées Allemand, Espagnol, Italien et Finlandais nommé : OSCAR Objective : Save Climate and Ressources. Certains d’entre eux sont allé en Allemagne du 3 au 9 avril 2022, et vont présenter leurs travaux à des élèves d’autres classes et des professeurs.

Des élèves de TBPGA vont présenter leur projet ERASMUS aux élèves

