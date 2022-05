Information forum santé au Centre social et socio-culturel du Puchot Centre social du Puchot, 30 mai 2022, Elbeuf.

Information forum santé au Centre social et socio-culturel du Puchot

du lundi 30 mai au vendredi 3 juin à Centre social du Puchot

Le Centre social et socio-culturel du Puchot organise depuis une dizaine d’années son forum santé. De retour après 2 ans de crise sanitaire, le forum santé se déroulera du lundi 30 mai au vendredi 3 juin sur les thématiques du bien-être et du plaisir, l’accès aux droits et l’usage numérique. **Au programme :** lundi 30 mai de 15h à 19h au Parc Saint Cyr : jeux sur des thématiques santé : le sucre, le sommeil, l’activité physique… mardi 31 mai matin : accès aux droits à la santé avec la CPAM, l’UC-IRSA (prise de rendez-vous pour la réalisation de bilan santé) mardi 31 après-midi : la vie avec les écrans mercredi 1 juin au parc de la Cerisaie : pique-nique à midi et après-midi « activité physique en s’amusant ». jeudi 2 juin : thématiques « bien-être » le matin et « sommeil » l’après-midi. Tout au long de la journée un dépistage visuel, auditif et glycémie est proposé (attention prise de rendez-vous obligatoire au CSP) vendredi 3 juin : atelier cuisine pour le plaisir des yeux et de la bouche **Tout au long de la semaine :** En continu, exposition body positive. Tous les midis, venez tester notre bar à sommeil et pratiquer une activité physique différentes chaque jour (pilates, gymnastique, détente…) **Renseignements :** David Marque au 02 35 77 23 48.

Gratuit

Le Centre social et socio-culturel du Puchot organise depuis une dizaine d’années son forum santé.

Centre social du Puchot 7 Rue de la Rochelle 76500 Elbeuf sur Seine Elbeuf Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-30T15:00:00 2022-05-30T16:30:00;2022-05-31T15:00:00 2022-05-31T16:30:00;2022-06-01T15:00:00 2022-06-01T16:30:00;2022-06-02T15:00:00 2022-06-02T16:30:00;2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:30:00