Information Document Unique – format court PREVALY Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Information Document Unique – format court PREVALY, 17 février 2022, Toulouse. Information Document Unique – format court

PREVALY, le jeudi 17 février à 10:30

Sur un format court, venez découvrir ce qu’est le Document Unique d’évaluation des risques professionnels. En une heure, nos intervenants vous expliquent son utilité à travers des outils simples et pratiques, illustrés de cas concrets. Vous aurez ensuite toutes les cartes en main pour réaliser le vôtre en toute simplicité ! Vous avez dit Document Unique ? PREVALY 8/10 rue des 36 ponts, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T10:30:00 2022-02-17T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu PREVALY Adresse 8/10 rue des 36 ponts, 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville PREVALY Toulouse Departement Haute-Garonne

PREVALY Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Information Document Unique – format court PREVALY 2022-02-17 was last modified: by Information Document Unique – format court PREVALY PREVALY 17 février 2022 PREVALY Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne