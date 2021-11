Cugand Salle du Mingot Cugand, Vendée Information de prévention à destinations des retraités, face aux situations à risque (démarchage, vol…)- Cugand Salle du Mingot Cugand Catégories d’évènement: Cugand

Salle du Mingot, le mardi 30 novembre à 15:30

Vous êtes séniors et exposés aux risques de délinquance : Arnaques, Vols, Escroquerie, Faux démarchages… Venez découvrir les conseils de prévention face aux situations à risque. Organisée par la commission Affaires Sociales et animée par la Gendarmerie et la Police Inter-communale.

Entrée libre, sans inscription. Pass sanitaire obligatoire

Cette réunion d’information, animée par la Gendarmerie et la police inter-communale permettra de découvrir les conseils face aux situations à risque et de poser vos questions Salle du Mingot 9 Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand La Gare Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T15:30:00 2021-11-30T17:30:00

