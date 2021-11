INFORMATION COLLECTIVE TECHNICIEN.NE.S EN DATACENTER Maison de l’emploi Noisy le Sec, 8 décembre 2021, Noisy-le-Sec.

INFORMATION COLLECTIVE TECHNICIEN.NE.S EN DATACENTER —————————————————- L’association les Plombiers du Numérique et l’Association Aurore en partenariat avec le département de Seine Saint-Denis lancent une nouvelle session de formation – POEC Technicien DATACENTER (Décembre 2021) ### Information collective le mercredi 8 décembre 2021 à 10h ### à la Maison de l’emploi de Noisy Le Sec animée par l’équipe d’Aurore et des Plombiers du Numérique **Déroulé de la session :** présentation de la formation suivie d’entretiens individuels **Quelques informations sur la formation :** Cette formation courte vous permet de : * Développer des compétences techniques (câblage, configuration IP, DNS, Gateway ; intégration des différents équipements en baies informatiques) au sein des Datacenter disposant de grosses infrastructures. * Une remise à niveau avec des ateliers autour des savoirs êtres (recherche d’emplois, mise à jour des CV, sens du relationnel, etc). * Une mise en situation professionnelle (3 semaines de stage) au sein des entreprises partenaires **Les débouchés :** * Techniciens chez des clients de Datacenter (Equinik, Stéphya, Green Data) disposant de grosses infrastructures serveurs hébergées, nécessitant des manipulations quotidiennes. * Technicien d’installation de serveur : changement disque, installation de fibre, raccordement machines, etc. * Les actions et gestes à réaliser seront dictées par les ingénieurs aux techniciens Datacenter. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences informatiques approfondies, mais il faut être motivé, rigoureux, savoir dérouler avec précision une procédure, et respecter les règles de sécurité. De nombreux Datacenter situés en Seine Saint Denis recrute. **Les bénéficiaires : demandeurs d’emploi et public ARSA, jeunes, résidants de Seine Saint Denis** **Les prérequis :** * Forte motivation pour travailler comme technicien Datacenter et travailler en équipe * Capacité à utiliser les outils informatiques (smartphone, tablettes ou ordinateurs) * Capacité à manipuler des équipements lourds (pas de problème de dos, etc) : port de charge lourde, travail de manutention, câblage * Quelques capacités à s’exprimer en anglais ou volonté d’apprendre * Démarche d’obtention du permis de conduire en cours (jeune déjà inscrit) Possibilité d’une aide financière * Durée de la formation : 3 mois (295 heures de formation et 105 heures de stage) – Semaine du 13 ou du 20 Décembre **Plus d’informations en vidéo :** **Découvrir un data center :** [**[https://www.youtube.com/watch?v=gcx8r7ZnDgk](https://www.youtube.com/watch?v=gcx8r7ZnDgk)**](https://www.youtube.com/watch?v=gcx8r7ZnDgk) [**[https://www.youtube.com/watch?v=VZTwNrsyQ90&t=68s](https://www.youtube.com/watch?v=VZTwNrsyQ90&t=68s)**](https://www.youtube.com/watch?v=VZTwNrsyQ90&t=68s) [**[https://www.youtube.com/watch?v=pE-mMhBXTgM](https://www.youtube.com/watch?v=pE-mMhBXTgM)**](https://www.youtube.com/watch?v=pE-mMhBXTgM) **INSCRIPTION au 01 83 74 56 40**

*sur inscription

Maison de l’emploi Noisy le Sec 9 rue Saint Just, Noisy le Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis



