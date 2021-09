Pantin Maison de l'emploi Pantin Pantin, Seine-Saint-Denis INFORMATION COLLECTIVE LA COOPERATIVE DES JEUNES Maison de l’emploi Pantin Pantin Catégories d’évènement: Pantin

INFORMATION COLLECTIVE LA COOPERATIVE DES JEUNES

Maison de l'emploi Pantin, le jeudi 30 septembre

Maison de l’emploi Pantin, le jeudi 30 septembre à 10:00

INFORMATION COLLECTIVE LA COOPERATIVE DES JEUNES ———————————————— ### Le 30 septembre à 10h à la Maison de l’Emploi de Pantin 7, rue de la Liberté – 93500 PANTIN ### Viens décourvir ta CJM ! **C’est quoi une CJM ?** La Coopérative de Jeunes Majeur.e.s (CJM) t’ accompagne gratuitement pendant 3 mois pour développer et tester ton projet d’ entrepreneuriat en collectif ! **Comment intégrer la CJM ?** * Etre disponible pendant 3 mois, du 18 octobre 2021 au 14 janvier 2022 * Avoir entre 18 et 30 ans * Etre un.e habitant.e d’Est-Ensemble * Etre motivé.e pour faire partie d’ un projet collectif ! **AU PROGRAMME** * Développer des compétences * Découvrir une nouvelle vision de l’ entrepreneuriat * Vivre une aventure humaine * Recevoir un accompagnement adapté aux besoins de chacun.e ! **Inscription au 01 83 74 56 30**

Maison de l'emploi Pantin 7 rue de la liberté 93500 Pantin

