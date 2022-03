INFORMATION COLLECTIVE ET RECRUTEMENT AGENTS POLYVALENTS DE COLLECTE/TRI — Catégorie d’évènement: Seine-et-Marne

INFORMATION COLLECTIVE ET RECRUTEMENT AGENTS POLYVALENTS DE COLLECTE/TRI ———————————————————————— Nous recrutons actuellement sur des postes polyvalents de chauffeurs/agents de tri, dont la prise de poste se fera **le 22 mars 2022.** Suite à une première réunion collective, nous en organisons une deuxième le mardi de 9h30 à 12h suivie d’entretiens individuels le jeudi 17 et le vendredi 18 mars. Etant une entreprise d’insertion, notre parcours s’adresse aujourd’hui à des personnes dont la situation sociale et administrative est suffisamment stabilisée pour prendre un poste à temps plein physiquement exigeant. **Pour rappel, voici les pré-requis :** * Éligibilité IAE * Habiter dans le 93 (sauf pour les personnes avec un statut de réfugié/sous main de justice/résidant en campement illicite) * Permis B obligatoire * Grande disponibilité horaire (amplitude horaire de 7h à 20h, travail ponctuel le week-end) * Communication fluide en français (suffisante pour communiquer avec les équipes, être au contact des clients et comprendre/écrire des phrases simples) * Pas de contre-indication au port de charges et à la station debout prolongée Vous pouvez envoyer vos candidatures directement via la plateforme Itou (détails de l’offre également) : [**https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/job_description/18485/card?back_url=/siae/4584/card%3Fback_url%3D/dashboard/**](https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/job_description/18485/card?back_url=/siae/4584/card%3Fback_url%3D/dashboard/) **Voici une vidéo de présentation du parcours :** [**[https://www.youtube.com/watch?v=vQwe-BZI2C0](https://www.youtube.com/watch?v=vQwe-BZI2C0)**](https://www.youtube.com/watch?v=vQwe-BZI2C0) **Nous prévoyons une forte croissance sur les prochains mois et nous allons en conséquence recruter de manière importante sur les semaines qui arrivent. Vous pouvez donc m’envoyer des candidatures au fil de l’eau en sachant qu’il est possible que je contacte les candidats dans les semaines qui suivent l’envoi de la candidature.** **Andréa Rodriguez** **Conseillère emploi** **06 48 66 76 55** **14 avenue Edouard Vaillant** **93500 Pantin**

