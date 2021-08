Information collective Ecole française de décor, 23 août 2021, Bordeaux.

Ecole française de décor, le lundi 23 août à 10:00

L’école délivre la Certification Professionnelle de niveau 5 (bac+2) « peintre en décor, mention techniques anciennes », inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles depuis 2004, certifiée le 24 avril 2020, par France Compétences sous le numéro 34578. EXERCER UN MÉTIER D’ART – les objectifs : Le peintre en décor conçoit, crée et réalise des décors et des finitions décoratives. Il est créatif et autonome, apte au travail en équipe sur des chantiers de bâtiment (travail en hauteur et en extérieur), supporte le travail solitaire et minutieux, aime le travail de finition, accepte la mobilité géographique. Il connaît les effets de mode en décoration, s’intéresse aux diverses techniques, sait utiliser son sens pratique et désire innover. Parallèlement, il possède un esprit commercial, est curieux et perspicace pour détecter les souhaits du client et les exprimer.

libre sur inscription par mail pour recevoir lien de connexion

Réunion d’information collective à distance afin de présenter nos formations

Ecole française de décor 49 cours Xavier Arnozan Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



