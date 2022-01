INFORMATION COLLECTIVE – ANIMATEUR.TRICE ENVIRONNEMENT / ECO ANIMATEUR.TRICE Maison de l’emploi à Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

INFORMATION COLLECTIVE – ANIMATEUR.TRICE ENVIRONNEMENT / ECO ANIMATEUR.TRICE —————————————————————————- Moulinot propose une session de formation animateur.rice environnement/ Éco-animateur.rice /guide composteur qui aura lieu du **28 février au 20 avril 2022** **Une information collective est prévue le** ### **Lundi 14 février à 14h30** **à la Maison de l’emploi de Noisy le sec** **9 rue Saint Just** **Inscription obligatoire** **au 01 83 74 56 40** Vous trouverez en pièce jointe la plaquette de présentation de la formation qui présente le métier, les prérequis et le contenu des différents modules de formation ainsi qu’un lien vers une vidéo qui présente ce nouveau métier [**[https://www.youtube.com/watch?v=ztpLcpqgCzQ](https://www.youtube.com/watch?v=ztpLcpqgCzQ)**](https://www.youtube.com/watch?v=ztpLcpqgCzQ)

Formation Maison de l'emploi à Noisy-le-Sec 9 rue Saint-Just, 93130 Noisy-le-Sec

