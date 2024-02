Information AgroBIO sur la nouvelle réglementation OGM Rue Pierre Sémard Thiviers, vendredi 15 mars 2024.

Animation : Christophe Noisette, rédacteur en chef d’Inf’OGM

Le 5 juillet 2023, la Commission européenne a publié une proposition de règlement qui exonère la majorité des nouveaux OGM de toute obligation d’évaluation des risques, de traçabilité et d’étiquetage. Cette dérégulation pose deux problèmes majeurs la disparition de l’agriculture biologique et le non-respect de la liberté de choix des agriculteurs et des consommateurs. Car sans garde-fou, les nouveaux OGM pourront s’immiscer partout, même dans les produits issus de l’agriculture biologique. Agrobio Périgord est une association de développement de l’agriculture biologique en Dordogne. Elle regroupe plus de 400 adhérents agriculteurs, jardiniers, transformateurs, distributeurs, consommateurs..

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15 20:30:00

Rue Pierre Sémard L’HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

