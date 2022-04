Informa vous ouvre ses portes Informa Formation Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Informa Formation, le jeudi 21 avril

* Venez **rencontrer notre équipe pédagogique & administrative** qui répondra à l’ensemble de vos interrogations sur le choix de la formation en adéquation avec votre projet professionnel. * Les apprenants seront également au rendez-vous et pourront échanger avec vous. * Cette journée vous permettra également de **découvrir nos plateaux techniques.** Pour accéder à notre établissement, un seul impératif … Réaliser votre inscription gratuite en ligne d’après ce lien [https://forms.gle/rTKWJPenCTKszWCo7](https://forms.gle/rTKWJPenCTKszWCo7) _Le formulaire d’inscription est mis en place pour permettre à chacun de réaliser sa visite dans les meilleures conditions et vous permettre de réserver un créneau de visite._

2022-04-21T09:30:00 2022-04-21T17:00:00

