JOURNEE PORTES OUVERTES INFORMA 2023 Informa Formation, 20 avril 2023, Roubaix. JOURNEE PORTES OUVERTES INFORMA 2023 Jeudi 20 avril, 09h30 Informa Formation JOURNEE PORTES OUVERTES Vous souhaitez vous réorienter, donner un second souffle à vos projets professionnels, vous qualifier aux métiers de l’habillement ? Venez nous rencontrer à l’occasion de notre journée portes ouvertes le jeudi 20 avril 2023 ! Informa | 1 rue des Ecoles, 59100 Roubaix Les objectifs de cette journée :

– Visiter nos plateaux techniques

– S’informer sur l’ensemble de nos formations

– Échanger avec notre équipe pédagogique & les apprenants actuels

– Rencontrer l’équipe administrative, étudier votre projet de formation & les modalités d’inscription A VOS AGENDAS Informa Formation 1 rue des Ecoles, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 90 90 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

