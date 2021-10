Infodemic Bibliothèque Mohammed Arkoun, 18 novembre 2021, Paris.

Les jeudis de l’actualité : Fake news et théories du complot : qu’est-ce qu’une infodémie ?

Projection du documentaire « Infodemic »

Le COVID s’est échappé d’un labo… Il s’est propagé via les antennes 5G ! Non, il a été fabriqué par l’homme pour créer une arme bactériologique ! Mais non, ce sont juste les politiques qui nous cachent l’existence du traitement pour nous forcer à acheter un vaccin ! Ou alors… ce serait un coup des Chinois ? Un coup des Américains ? Ou des Israéliens ? Ou… des pangolins ? Vous lisez sûrement ces informations toute la journée, sur les réseaux sociaux et au fil des messageries privées ; des millions de personnes croient à ce genre de théories. Avouons-le, on a tous eu parfois envie d’y croire…

Comment cela est-il possible ? Pourquoi le COVID-19 est-il devenu le carburant de la machine à fantasmes conspirationnistes ? Pourquoi, autour de cette pandémie, assiste-t-on à une telle explosion de mensonges et de fake news ? La situation est tellement préoccupante que l’OMS parle désormais d’«infodémie » pour désigner ce phénomène. Pourquoi assistons-nous à ce déferlement de faux et de mensonges depuis plusieurs mois ? Vous allez voir que notre cerveau et nos a priori jouent, hélas, un grand rôle dans cet inquiétant phénomène.

« Infodemic » est un documentaire réalisé par Thomas Huchon, journaliste, auteur et réalisateur, spécialiste du web, des fake news et des théories du complot.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard Paris 75005

