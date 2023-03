Salon des métiers Come in Com’ Infocom Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Salon des métiers Come in Com’ Infocom, 14 avril 2023, Roubaix. Salon des métiers Come in Com’ Vendredi 14 avril, 14h00 Infocom Entrée libre Salon Come in Com´ Édition 2023 Êtes-vous prêt(e) à découvrir les opportunités infinies du monde de la communication ?

Rendez-vous au salon des métiers de la communication Come In Com’ pour explorer les différentes facettes de ce secteur passionnant. Rencontrez des professionnels inspirants, assistez à des conférences animées par des experts et participez à des ateliers interactifs pour développer vos compétences. C´est une occasion unique pour vous, étudiants ou futurs étudiants, de découvrir les dernières tendances en matière de communication et de se renseigner sur les études et formations nécessaires pour travailler dans ce domaine. Que vous soyez en quête de nouvelles perspectives de carrière ou simplement curieux(se) d’en apprendre davantage sur la communication, ce salon est fait pour vous. Un petit jeu sera organise tout au long de l’après-midi, avec à la clé des petits cadeaux à remporter. Et pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, un buffet gourmand sera mis à votre disposition, car communiquer c’est bien, le ventre plein c’est mieux.

Infocom Rue du président Vincent Auriol Roubaix

2023-04-14T14:00:00+02:00 – 2023-04-14T19:00:00+02:00

Salon des métiers communication

