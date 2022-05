Info ou infox : apprendre à démêler le vrai du faux Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Info ou infox : apprendre à démêler le vrai du faux Médiathèque Jean Jaurès, 14 mai 2022, Nevers. Info ou infox : apprendre à démêler le vrai du faux

Médiathèque Jean Jaurès, le samedi 14 mai à 11:00

Avec Elodie, venez apprendre à repérer et à éviter les pièges à clics. Incontournable sur le web, le piège à clics ou attrape-clics, appelé vulgairement pute à clics, ou putaclic, est un contenu web destiné exclusivement à attirer le maximum de passages d’internautes afin de générer des revenus publicitaires en ligne, au mépris de toute autre considération. Grâce à cet atelier vous deviendrez un as pour les reconnaitre et les éviter ! **À partir de 12 ans.**

Sur inscription, Gratuit, Réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération

Apprendre à repérer les titres racoleurs Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Departement Nièvre

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Info ou infox : apprendre à démêler le vrai du faux Médiathèque Jean Jaurès 2022-05-14 was last modified: by Info ou infox : apprendre à démêler le vrai du faux Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 14 mai 2022 Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre