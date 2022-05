Info ou infox : apprendre à démêler le vrai du faux Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Info ou infox : apprendre à démêler le vrai du faux

Médiathèque Jean Jaurès, le vendredi 13 mai à 16:00

Avec Elodie, venez apprendre à vérifier la fiabilité d’une information et à croiser vos sources grâce au fact-checking. Fact checking est un anglicisme qui désigne une technique qui consiste en la vérification des faits énoncés dans un discours médiatique par un homme politique ou un expert. Le fact checking a vu le jour dans les années 1990 aux Etats-Unis. Il permet d’apprendre à croiser les sources pour vérifier qu’une information est fiable. **À partir de 12 ans.**

À partir de 12 ans.

Sur inscription, Gratuit, Réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers

2022-05-13T16:00:00 2022-05-13T17:30:00

