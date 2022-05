Info ou infox : apprendre à démêler le vrai du faux Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Info ou infox : apprendre à démêler le vrai du faux

Médiathèque Jean Jaurès, le vendredi 6 mai à 16:00

Avec Elodie, venez comprendre ce qu’est une source d’information et à les différencier ! Une source ou source d’information désigne tout simplement l’origine d’une information. La qualité des sources est importante : leur origine peut être discutable et la manière de les interpréter peut mener à des contresens ou à des manipulations. **À partir de 12 ans.** **Merci de vous munir d’un smartphone ou d’une tablette pour cet atelier.**

Sur inscription, Gratuit, Réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers

2022-05-06T16:00:00 2022-05-06T17:30:00

