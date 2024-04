Info Mobilité Internationale avec l’ERIP du Bergeracois 16 RUE DU PETIT SOL 24100 BERGERAC Bergerac, mercredi 19 juin 2024.

Info Mobilité Internationale avec l’ERIP du Bergeracois Tu souhaites partir et vivre une expérience professionnelle à l’étranger ? C’est possible !



L’ERIP du Bergeracois propose un atelier « Comment partir à l’étranger? It’s Time to Move »



Cette ré… Mercredi 19 juin, 14h00 16 RUE DU PETIT SOL 24100 BERGERAC

Cette réunion d’information te permettra de découvrir les différentes possibilités de mobilité internationale et de te poser les bonnes questions pour réussir cette expérience.

Inscription obligatoire : ICI

16 RUE DU PETIT SOL 24100 BERGERAC Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine

ERIP Bergerac