Café linguistique Info Jeunes Poitiers Poitiers, mercredi 13 mars 2024.

Café linguistique Tu as envie de t’entraîner à parler d’autres langues, et de rencontrer des personnes de différents pays ? Alors viens à notre café linguistique ! Mercredi 13 mars, 17h30 Info Jeunes Poitiers Accès libre

Début : 2024-03-13T17:30:00+01:00 – 2024-03-13T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T17:30:00+01:00 – 2024-03-13T19:00:00+01:00

Tu pourras découvrir une ou plusieurs langues et discuter de tout et de rien ou évoquer les actualités européennes et internationales.

Rendez-vous le mercredi 13 mars de 17h30 à 19h, à Info Jeunes Poitiers, au 45 place Charles de Gaulle (entrée par le Jardin des Droits Humains).

Tu n’es pas dispo ce jour-là ? Pas de panique, les cafés linguistiques ont lieu tous les mois ! Le prochain se tiendra le mercredi 10 avril.

Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

café linguistique langue étrangère

Pawel Czerwinski Unsplash