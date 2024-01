Prépare ton année de césure Info Jeunes Poitiers Poitiers, mardi 13 février 2024.

Prépare ton année de césure Des envies ? Des projets ? Fais une pause ! Mardi 13 février, 17h30 Info Jeunes Poitiers Gratuit, sur inscription

Tu souhaites faire une année de césure après le bac ? Tu es actuellement en étude et tu souhaites faire une pause ? Tu as fini tes études et tu souhaites connaître les possibilités avant de rentrer dans le monde du travail ? Tu as juste envie de faire un break ?

Viens découvrir les possibilités de faire une césure avant, pendant et après tes études ! Tous les programmes et les opportunités lors d’une année de césure te seront présentés !

Rendez-vous le mardi 13 février à 17h30, à Info Jeunes Poitiers, 45 place Charles de Gaulle (entrée par l’Office de Tourisme ou par le Jardin des Droits Humains).

Tu es intéressé·e ? Inscris-toi en remplissant le formulaire !

Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

année de césure partir à l’étranger

