Café des projets Info Jeunes Poitiers Poitiers, 5 décembre 2023, Poitiers.

Café des projets Mardi 5 décembre, 17h00 Info Jeunes Poitiers Accès libre

Le « Café des projets » est un temps convivial dédié à la rencontre entre les porteur·euses de projets et les organismes d’accompagnement et de financement pour des échanges, des conseils et une mise en réseau immédiate.

De nombreuses structures seront présentes cette année : viens les rencontrer pour présenter ton projet et repartir avec plein d’idées !

Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T17:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

