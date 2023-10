Escape game – Le voyage d’Alicia Info Jeunes Poitiers Poitiers, 19 octobre 2023, Poitiers.

Escape game – Le voyage d’Alicia Jeudi 19 octobre, 17h00 Info Jeunes Poitiers Gratuit, sur inscription

Alicia adore voyager, découvrir de nouveaux endroits et rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures… Elle souhaite partir à l’étranger et se rendre utile, or elle a entendu parler de plusieurs possibilités via des dispositifs de mobilité internationaux. Aide-la à trouver le dispositif correspondant à sa demande !

L’escape game aura lieu le jeudi 19 octobre de 17h à 19h.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous·tes. Tu souhaites participer ? Inscris-toi en envoyant un mail à cied.86.79@crijna.fr.

Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:cied.86.79@crijna.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T17:00:00+02:00 – 2023-10-19T19:00:00+02:00

2023-10-19T17:00:00+02:00 – 2023-10-19T19:00:00+02:00

escape game mobilité internationale

Freepik