Info Jeunes organise un babysitting dating, à l’occasion duquel tu pourras rencontrer notre partenaire, l’agence Les enfants d’abord, pour trouver ta mission de babysitting.

Rendez-vous le mardi 10 octobre de 16h à 19h30, à Info Jeunes Poitiers, 45 place Charles de Gaulle.

Attention : une expérience de babysitting est exigée. Il est fortement recommandé d’avoir le permis B et d’être véhiculé·e. N’oublie pas d’amener ton CV, ta lettre de motivation et une lettre de recommandation si possible !

Tu souhaites participer ? Inscris-toi en remplissant ce formulaire.

Si tu as une question, n’hésite pas contacter au 07 81 34 62 67 ou à envoyer un mail à solene.marand@crijna.fr.

Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T16:00:00+02:00 – 2023-10-10T19:30:00+02:00

