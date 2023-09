Petit-déjeuner linguistique Info Jeunes Poitiers Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Petit-déjeuner linguistique Info Jeunes Poitiers Poitiers, 10 octobre 2023, Poitiers. Petit-déjeuner linguistique Mardi 10 octobre, 09h30 Info Jeunes Poitiers Gratuit, sur inscription À l’occasion des Erasmus Days, Info Jeunes et EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres organisent un petit-déjeuner linguistique avec la Mission Locale d’Insertion du Poitou. Tu pourras déguster les spécialités de différents pays européens, comme la France, la Hongrie, l’Italie, la Roumanie… et échanger avec les autres participant·es dans les langues de ces pays. Cet événement est gratuit et ouvert à tous·tes. Tu souhaites participer ? Inscris-toi par mail en écrivant à annalisa.lettieri@crijna.fr. Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:annalisa.lettieri@crijna.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

