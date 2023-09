Café linguistique Info Jeunes Poitiers Poitiers, 27 septembre 2023, Poitiers.

Café linguistique Mercredi 27 septembre, 17h30 Info Jeunes Poitiers Gratuit, sans inscription

Tu pourras découvrir une ou plusieurs langues et discuter de tout et de rien ou évoquer les actualités européennes et internationales.

Rendez-vous mercredi 27 septembre de 17h30 à 19h, à Info Jeunes Poitiers.

Tu n’es pas dispo ce jour-là ? Pas de panique, les cafés linguistiques ont lieu tous les mois ! Le prochain se tiendra le mercredi 18 octobre.

Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T17:30:00+02:00 – 2023-09-27T19:00:00+02:00

café linguistique langue étrangère

Pawel Czerwinski – Unsplash