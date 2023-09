Cet évènement est passé Ateliers Europe, numérique et environnement Info Jeunes Poitiers Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Ateliers Europe, numérique et environnement Info Jeunes Poitiers Poitiers, 21 septembre 2023, Poitiers. Ateliers Europe, numérique et environnement Jeudi 21 septembre, 17h00 Info Jeunes Poitiers Gratuit, sans inscription Dans le cadre de la Semaine européenne du Développement Durable (SEEDD), Info Jeunes Poitiers et EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres te proposent deux ateliers ludiques : une carte du monde où tu pourras retracer le parcours de vie d’un smartphone, et découvrir les politiques européennes qui l’impactent ;

un jeu de cartes où tu devras reconstituer la frise chronologique des grandes décisions de l’Union européenne en matière de protection de l’environnement. Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Poitiers, Vienne

