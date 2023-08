Service Civique Dating Info Jeunes Poitiers Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Service Civique Dating Info Jeunes Poitiers Poitiers, 14 septembre 2023, Poitiers. Service Civique Dating Jeudi 14 septembre, 13h00 Info Jeunes Poitiers Gratuit et ouvert à tous·tes Info Jeunes Poitiers et ses partenaires t’invitent à un Service Civique Dating ! Rendez-vous le jeudi 14 septembre de 13h à 18h. Tu cherches quoi faire ? Tu es perdu·e dans ton orientation ? Tu veux découvrir de nouvelles choses ?

Cet événement te permettra de découvrir le Service Civique et de rencontrer des structures qui proposent des missions. Le Service Civique, c’est une mission d’intérêt général de 6 à 12 mois, te permettant de découvrir un domaine et de te faire de l’expérience, tout en étant indémnisé·e ! Pour en savoir plus, viens lire notre article ! Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.infojeunes-na.fr/articles/le-service-civique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T13:00:00+02:00 – 2023-09-14T18:00:00+02:00

2023-09-14T13:00:00+02:00 – 2023-09-14T18:00:00+02:00 service civique volontaire Anna Shvets – Pexels Détails Catégories d’Évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Info Jeunes Poitiers Adresse 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Ville Poitiers Departement Vienne Lieu Ville Info Jeunes Poitiers Poitiers latitude longitude 46.583166;0.34485

Info Jeunes Poitiers Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/