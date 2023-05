Café linguistique Info Jeunes Poitiers Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Café linguistique Info Jeunes Poitiers, 24 mai 2023, Poitiers. Café linguistique Mercredi 24 mai, 17h30 Info Jeunes Poitiers Gratuit, entrée libre Rendez-vous le mercredi 24 mai à 17h30 pour le dernier café linguistique de l’année ! De nombreux groupes de langues seront proposés : albanais, allemand, anglais, arménien, arabe, camerounais, comorien, dihanké, espagnol, français, géorgien, italien, malgache, russe, portugais, ukrainien. Un atelier de LSF (langues des signes française) sera également animé par les jeunes de l’APSA. Cet événement est organisé par Info Jeunes Poitiers et EUROPE DIRECT Poitiers Vienne Deux-Sèvres, en partenariat avec le Toit du Monde, dans le cadre du Joli Mois de l’Europe et du festival Les Accessifs. Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

