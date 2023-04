L’Europe, ça roule ! Info Jeunes Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

L’Europe, ça roule ! Info Jeunes Poitiers, 5 mai 2023, Poitiers. L’Europe, ça roule ! Vendredi 5 mai, 15h00 Info Jeunes Poitiers À l’occasion du Joli Mois de l’Europe et de Mai à vélo, EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres et Grand Poitiers vous invite à explorer les lieux emblématiques de l’Union européenne sur le territoire poitevin.

Rendez-vous vendredi 5 mai 2023 entre 15H 16H30 au Jardin des Droits humains à Poitiers (derrière Info Jeunes) pour récupérer votre livret de balade.

A 17h30, n’oubliez pas de revenir à Info Jeunes pour participer à un quiz et tenter de remporter un week-end insolite en Nouvelle-Aquitaine ! Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

