Café des projets Info Jeunes Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Café des projets Info Jeunes Poitiers, 1 décembre 2022, Poitiers. Café des projets Jeudi 1 décembre, 16h00 Info Jeunes Poitiers

Accès libre

Partageons nos idées et nos projets autour d’un café ! Info Jeunes Poitiers 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Tu as besoin d’être accompagné·e dans le montage de ton projet, d’être informé·e sur les financements existants, de construire ton réseau… ? Le café des projets est fait pour toi ! Viens échanger en toute convivialité avec des personnes qui ont monté des projets culturels, sportifs, humanitaires, citoyens, économiques… Et rencontre des expert·es qui t’aideront à réaliser ton projet. Qu’il s’agisse d’un projet d’ordre économique, associatif, culturel, de mobilité, ou de toute autre nature, tu pourras trouver des réponses à tes

questions et commencer à développer ton activité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T16:00:00+01:00

2022-12-01T20:00:00+01:00 Brands&People – Unsplash

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Info Jeunes Poitiers Adresse 45 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Info Jeunes Poitiers Poitiers Departement Vienne

Info Jeunes Poitiers Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/

Café des projets Info Jeunes Poitiers 2022-12-01 was last modified: by Café des projets Info Jeunes Poitiers Info Jeunes Poitiers 1 décembre 2022 Info Jeunes Poitiers Poitiers Poitiers

Poitiers Vienne