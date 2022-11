Café linguistique Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Café linguistique Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers, 7 décembre 2022, Poitiers. Café linguistique Mercredi 7 décembre, 17h30 Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers

Entrée libre et sans inscription

Envie de parler d’autres langues, de rencontrer d’autres personnes ? Participez à notre café linguistique ! Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers 45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Envie de parler d’autres langues, de rencontrer d’autres personnes ?

Participez à notre café linguistique !

Rejoignez-nous à Info Jeunes (45 place Charles de Gaulle, Poitiers). Français, anglais, espagnol, italien… : vous pourrez choisir le groupe de discussion que vous préférez.

2022-12-07T17:30:00+01:00

2022-12-07T19:00:00+01:00

