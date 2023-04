Ton atelier d’infos pour bouger à l’étranger ! Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine | Site de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Ton atelier d’infos pour bouger à l’étranger ! Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine | Site de Bordeaux, 17 mai 2023, Bordeaux. Ton atelier d’infos pour bouger à l’étranger ! Mercredi 17 mai, 17h30 Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine | Site de Bordeaux Atelier gratuit / Inscription conseillée : europedirectaquitaine@crijna.fr La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine est heureuse de vous présenter sa Fête de l’Europe 2023 ?

Du 4 au 25 mai, à Bordeaux et sa métropole retrouvez nos conférences, concerts, village européen, jeu de piste, café linguistique et de nombreuses autres activités !

Rendez-vous le 17 mai 2023 à 17h30 au Centre Régional Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine pour une résentation de l’ensemble des dispositifs dédiés aux jeunes (18-29ans) pour effectuer une mobilité à l’étranger.

Atelier gratuit / Inscription conseillée : europedirectaquitaine@crijna.fr

Nous vous attendons nombreux pour ce mois européen, fédérateur et convivial ?? Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine | Site de Bordeaux 125 cours Alsace Lorraine Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:europedirectaquitaine@crijna.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T17:30:00+02:00 – 2023-05-17T18:30:00+02:00

