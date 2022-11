Ateliers sur l’engagement ! Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine | Site de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Ateliers sur l’engagement ! Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine | Site de Bordeaux, 30 novembre 2022, Bordeaux. Ateliers sur l’engagement ! Mercredi 30 novembre, 14h00 Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine | Site de Bordeaux

Entrée libre et gratuite

Info Jeunes te donne des idées pour t’engager dès tes 16 ans ! Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine | Site de Bordeaux 125 cours Alsace Lorraine Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Nous te proposons 2 ateliers auxquels tu peux participer : 30 novembre 2022 ⏰ de 14h à 16h : T’engager a l’étranger

Découvre les dispositifs de volontariat en Europe et à l’international (volontariat, corps européen de solidarité,…) ⏰ de 16h à 18h : T’engager en France

Dès 16 ans, tu peux t’engager. C’est un avantage pour ton dossier Parcoursup ! Info Jeunes Bordeaux 125 cours d’Alsace Lorraine 33000 Bordeaux Gratuit et sans inscription.

2022-11-30T14:00:00+01:00

2022-11-30T18:00:00+01:00 Info Jeunes Bordeaux

