Atelier « Partir à l’étranger ! » Info Jeunes Limoges, 24 novembre 2022, Limoges. Atelier « Partir à l’étranger ! » Jeudi 24 novembre, 18h00 Info Jeunes Limoges

Gratuit sans inscription

Envie de partir à l’étranger, mais tu ne sais pas comment, ni quoi faire ? Participe à cet atelier pour découvrir toutes les opportunités de départ pour l’international ! Info Jeunes Limoges 13 cours Jourdan, 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:alicia.beucher@crijna.fr »}] Envie de partir à l’étranger, mais tu ne sais pas comment, ni quoi faire ? Participe à cet atelier « Partir a l’etranger » ! Info Jeunes Limoges te guidera dans les différentes opportunités qui s’offrent à toi. Études, stage, volontariat, bénévolat, emploi, au pair… il existe de nombreux dispositifs pour partir à l’étranger. ? Quand ? Jeudi 24 novembre 2022 à 18h

? Où ? Info Jeunes Limoges, Carré Jourdan, 13 cours Jourdan (espace accueil)

? Gratuit, entrée libre et sans inscription Pour plus d’infos :

Alicia BEUCHER NEGREMONT

06 46 37 89 48

alicia.beucher@crijna.fr

