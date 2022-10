SOUTIEN AUX STAGES DE TROISIÈME Info Jeunes de Bègles, 24 octobre 2022, Bègles.

Sur inscription, gratuit.

L’association Remue Méninges et le Bureau Information Jeunesse accompagnent les jeunes de troisième à chaque étape avec des ateliers et un soutien personnalisé.

Info Jeunes de Bègles 21 rue Calixte Camelle 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Tous les ans, pendant cinq jours, les collégiens quittent leur salle de classe pour se plonger dans l’univers des grandes entreprises et administrations, des artisans et commerces de quartier, des PME et toute autre structure…

L’association Remue Méninges et le Bureau Information Jeunesse de la ville de Bègles accompagnent la recherche et la préparation des stages des collégiens de troisième et proposent des ateliers pendant les vacances scolaires pour rédiger son CV, sa lettre de motivation ou trouver un lieu de stage.



