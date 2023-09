Viens parler santé ! Info Jeunes Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Viens parler santé ! Info Jeunes Bordeaux Bordeaux, 18 octobre 2023, Bordeaux. Viens parler santé ! Mercredi 18 octobre, 14h00 Info Jeunes Bordeaux Accès libre et gratuit Le mercredi 18 octobre de 14h à 17h, Viens rencontrer l’Enipse, la Maison des ados, le centre de santé sexuelle Galliéni et l’Espace santé étudiant. Tu peux venir te faire dépister, parler sexualité, discuter santé mentale, bien être… et poser toutes tes questions ! Profite aussi de ce moment pour créer ton espace santé ! Info Jeunes Bordeaux 125 cours d’alsace et Lorraine 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00 santé santé sexuelle CCO Domaine public Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Info Jeunes Bordeaux Adresse 125 cours d'alsace et Lorraine 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Info Jeunes Bordeaux Bordeaux latitude longitude 44.83754;-0.575847

Info Jeunes Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/