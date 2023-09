Trouver un job, créer son entreprise Info Jeunes Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Trouver un job, créer son entreprise Info Jeunes Bordeaux Bordeaux, 27 septembre 2023, Bordeaux. Trouver un job, créer son entreprise Mercredi 27 septembre, 14h00 Info Jeunes Bordeaux En accès libre, gratuit – Inscription conseillée pour l’atelier « Préparer son pitch » Ils seront là le mercredi 27 septembre de 14 à 17h : Pepite, pour les étudiant·es et jeunes diplômé·es qui ont un projet de création d’entreprise ; la Maison de l’Emploi de Bordeaux : aide à la recherche d’emploi, accompagnement à la création d’entreprise ; l’Urssaf : 1er emploi, ce qu’il faut savoir (déclaration, protection sociale, rémunération…) ; La Cravate Solidaire, pour optimiser tes chances de réussir ton entretien d’embauche. A 18h, la Cravate Solidaire animera un atelier « Préparer son pitch* »

* Comment se présenter à un employeur en 5mn chrono

* Comment se présenter à un employeur en 5mn chrono

Inscription conseillée sur ce lien. Rendez-vous à Info jeunes Bordeaux – 125 cours Alsace Lorraine 33000 Bordeaux (tram A et B, arrêt Hôtel de ville).

2023-09-27T14:00:00+02:00 – 2023-09-27T19:00:00+02:00

