Gironde Service civique dating Info Jeunes Bordeaux Bordeaux, 20 septembre 2023, Bordeaux. Service civique dating Mercredi 20 septembre, 14h00 Info Jeunes Bordeaux Entrée libre Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Seuls comptent les savoir-être et la motivation. Vous recherchez une mission de Service civique ?

Participez à cet événement organisé par Info Jeunes Bordeaux, pour rencontrer des structures d’accueil et décrocher votre mission ! Vous pourrez rencontrer et échanger avec les représentants d’associations, de collectivités, d’établissements d’accueil de la Gironde qui vous proposeront leurs missions de Service Civique dans les domaines suivants : culture et loisirs, solidarité, sport, santé, éducation pour tous…. Au total, selon les situations, les volontaires en Service Civique perçoivent une indemnité entre 609 euros et 723 euros par mois. La mission peut être effectuée auprès d’associations, de collectivités territoriales et d’institutions publiques sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24h par semaine. L’AFEV, APF France Handicap, Osons Ici et Maintenant, l’UFCV, Unis Cité, partenaires de l’événement, seront présents aux côtés d’autres structures locales recrutant des volontaires. Vous avez déjà fait une mission de service civique et vous avez besoin d’être accompagné dans votre projet d’avenir ?

Venez rencontrer l’Institut de l’engagement, partenaire de l’évènement, qui sera présent pour échanger avec vous. Info Jeunes Bordeaux 125 cours d’Alsace et Lorraine Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00

16
30

