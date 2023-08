Etre bénévole, volontaire… Pourquoi pas toi ! Info Jeunes Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Etre bénévole, volontaire… Pourquoi pas toi ! Info Jeunes Bordeaux Bordeaux, 20 septembre 2023, Bordeaux. Etre bénévole, volontaire… Pourquoi pas toi ! Mercredi 20 septembre, 14h00 Info Jeunes Bordeaux En libre accès, gratuit Viens rencontrer France Bénévolat et Cotravaux Nouvelle-Aquitaine pour t’informer et échanger avec eux sur : le bénévolat , pour s’investir dans une association, se rendre utile ;

, pour s’investir dans une association, se rendre utile ; le volontariat , des missions de plusieurs mois pour s’engager dans la restauration du patrimoine, la sauvegarde de l’environnement et la solidarité ;

, des missions de plusieurs mois pour s’engager dans la restauration du patrimoine, la sauvegarde de l’environnement et la solidarité ; les chantiers internationaux de jeunes bénévoles, pour rencontrer des jeunes de nationalités et de milieux divers, en associant travail et vacances, dans les domaines de la restauration de lieux ou de monuments historiques, la protection de l’environnement, l’aménagement rural… Rendez-vous le mercredi 20 septembre de 14h à 17h à Info Jeunes Bordeaux.

125 cours Alsace Lorraine 33000 Bordeaux (tram A et B, arrêt Hôtel de ville) Info Jeunes Bordeaux 125 cours d’alsace et Lorraine 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00

bénévolat volontariat Ron Lach – Pexels

