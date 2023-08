Se loger : infos et conseils Info Jeunes Bordeaux Bordeaux, 6 septembre 2023, Bordeaux.

Se loger : infos et conseils Mercredi 6 septembre, 14h00 Info Jeunes Bordeaux Accès libre et gratuit

Tu es à la recherche d’un logement et tu as besoin d’être aidé·e et conseillé·e ? Tu as déjà ton appart et tu veux connaître les aides financières ? Savoir quels sont tes droits ?

Viens rencontrer les acteurs du logement sur Bordeaux Métropole.

La Caisse d’Allocation Familiale, Action Logement, le Comité local pour le logement autonome des jeunes et l’Agence départementale d’information sur le logement répondront à toutes tes questions.

Le mercredi 6 septembre de 14h à 17h à Info Jeunes Bordeaux

125 cours Alsace Lorraine 33000 Bordeaux (Tram A et B, arrêt Hôtel de ville)

Info Jeunes Bordeaux 125 cours d’alsace et Lorraine 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T14:00:00+02:00 – 2023-09-06T17:00:00+02:00

2023-09-06T14:00:00+02:00 – 2023-09-06T17:00:00+02:00

logement aides financières

Oleksandr P – Pexels