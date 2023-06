Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Gironde Stand diététique Info Jeunes Bordeaux Bordeaux, 21 juin 2023, Bordeaux. Stand diététique Mercredi 21 juin, 11h00 Info Jeunes Bordeaux Entrée libre et gratuite Tu te poses des questions sur l’alimentation et tu ne sais pas où trouver les bonnes infos ? Juliette, notre stagiaire en BTS diététique, tient un stand dans nos locaux ce mercredi 21 juin 2023 ! Elle te donnera plein de renseignements sur : les bases de l’alimentation ;

la composition de repas ;

comment faire ses courses ;

Alors, n'hésite pas à venir la rencontrer ! Bien manger au quotidien, c'est possible !

2023-06-21T11:00:00+02:00 – 2023-06-21T17:00:00+02:00

